Nezávislé analýzy Data bez pátosu?

O konflikte záujmov a o tom, prečo treba vyžadovať, aby bol deklarovaný. Zaujímavé zistenie portálu aktuality.sk

Pandémia ochorenia Covid19 a opatrenia proti jej šíreniu sústredili mediálnu pozornosť na analytikov a expertov, ktorí sa tak stali významnými aktérmi vo verejnom diskurze. V istom zmysle boli a sú považovaní za zdravý hlas, tvoriaci protiváhu čisto politickým či ideologickým riešeniam. Noviny i televízie s nimi robia často ankety a podľa ich expertných názorov sa často modifikujú i kroky kompetentných orgánov.

Je preto veľmi dôležité, aby títo odborníci a experti neboli v žiadnom konflikte záujmov. Je totiž logické, že úsudok každého človeka sa odvíja aj od jeho osobných vzťahov, záujmov a cieľov. Aby sme uviedli ľahko pochopiteľný príklad - i ten najspravodlivejší sudca nemôže súdiť svojich rodinných príslušníkov a má povinnosť oznámiť námietku svojej zaujatosti. I pri najspravodlivejšom sudcovi je odôvodnené predpokladať, že jeho úsudok môžu ovplyvniť čisto subjektívne pohnútky.

Rovnako významným faktorom, ovplyvňujúcim nezávislosť resp. zaujatosť človeka, sú i jeho majetkové prepojenia či pracovnoprávne vzťahy. Ak napríklad lekár, ktorý je platený tabakovou firmou, bude spochybňovať škodlivosť fajčenia, apriori bude vzbudzovať nedôveru. Ako by povedal Martin Hrebenda, analytik a expert na osvecovanie hlúpeho ľudu 19. storočia "čí chleba ješ, toho pieseň spievaj".

Je preto nanajvýš zaujímavé zistenie portálu aktuality.sk, podľa ktorej je analytik Bošnák z Dáta bez pátosu poslaneckým asistentom, t.j. blízkym spolupracovníkom poslanca za stranu SaS.

Je dobrým zvykom serióznych debát, že potenciálne konflikty záujmov sú publiku oznámene dopredu. Ak je totiž niekto predstavený ako nezávislý analytik a zamlčí sa jeho pracovnoprávny vzťah a z toho plynúci finančný benefit (plat), automaticky to vzbudzuje podozrenie zo zaujatosti. Inými slovami, pracovnoprávny vzťah a z toho plynúca finančná odmena (plat) či záujem "zamestnávateľa" konkrétneho človeka musia aprioi vyvolávať otázky, najmä vtedy, ak sa s pravdou nejde von hneď od začiatku. Predstavme si len, o koľko inak by vyzneli ankety, ak by dopytovaný nebol predstavený ako analytik, ale poslanecký asistent za konkrétnu politickú stranu.

Na záver jedna perlička z verejnej FB stránky Dáta bez pátosu:

Poslaneckých asistentov si slobodne vyberajú poslanci jednotlivých politických strán, no ich platy sú vyplácané NRSR, t.j. z verejných zdrojov. Ak teda platíme Matoviča, platíme i poslaneckého asistenta Bošnáka.