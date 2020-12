Slovenské plošné testovanie je inšpiráciou, hovorí významný český vedec

Rozhovor s významným svetovým vedcom, imunológom prof. Václavom Hořejším o slovenskom projekte plošného testovania.

V českých médiách je prof. Václav Hořejší častým hosťom. Ako popredný český vedec s medzinárodnou autoritou sa aktuálne pravidelne vyjadruje k rôznym otázkam, ktoré súvisia s pandémiou ochorenia COVID-19. Vo svojich vyjadreniach sa nevyhol ani plošnému testovaniu. Preto som pána prof. požiadal o rozhovor:

Dobrý deň, pán profesor

1.Pri pohľade zo Slovenska sa zdá byť situácia v ČR pomerne niekoľko týždňový lockdown bol nahradený pomerne uvolnenou atmosférou a na internete sa objavili fotky väčších skupín ľudí na uliciach a v baroch. Zároveň začalo opäť stúpať skóre v systéme PES. Aká je teda podľa Vás aktuálne epidemiologická situácia v ČR a aký vývoj predpokladáte?



Situace není dobrá. V posledních dvou týdnech sice klesal počet nových případů, a také počet

hospitalizací a úmrtí, ale toto klesání bylo pomalé; v posledních dnech se tento trend dokonce

zastavil. Při nynějších denních počtech nových případů a hospitalizací se v jiných zemích

zavádí zpřísnění protiepidemických opatření, u nás se rozvolňuje…



2. Zaujali ma Vaše vyjadrenia o projekte celoplošného testovania na Slovensku v

českých médiách, mohli by ste v stručnosti pre slovenských čitateľov uviesť Vás názor

na túto vec?

Já si myslím, že Slovensko může být v tomto směru všem ostatním příkladem. Je

obdivuhodné, že se to podařilo zorganizovat a provést v tak krátké době. V Česku je to z

nějakých důvodů nemožné; je mi z toho smutno.



3. Na Slovensku vyvolalo v odborných kruhoch kritiku to, že testovanie bolo celoplošné,

pričom kritici navrhovali zamerať testovanie na najviac zamorené regióny a kritické

časti populácie. Celoplošné testovanie považujú za neefektívne a plytvanie zdrojmi.

Zástancovia celoplošnosti naopak poukazujú na prepojenosť jednotlivých

regiónov Slovenska a ich relatívnu malosť. Ak by ste mali v rukách vývoj v Českej

republike, akú stratégiu testovania by ste použil - testovalo by sa celoplošne alebo len

vo vybraných regiónoch?



Oba přístupy jsou dobré, ale já bych jednoznačně preferoval maximální rozsah, tedy

celoplošné testování – zvláště v Česku, kde neexistují velké rozdíly mezi regiony a kde počet

případů v populaci je mnohem vyšší než na Slovensku. V Česku ale nejsme schopni

zorganizovat ani tu skromnější regionální variantu…



4. Polemiky na Slovensku vyvovala aj povinnosť absolvovať test, pričom nesplnenie si

tejto povinnosti vyústilo v nutnosť človeka sa karantenizovať na 10 dní.

Aky je Váš názor na povinnosti ľudí v časoch pandémie a oprávnenie štátu tieto

povinnosti vyžadovať? Súhlasili by ste s povinnými testami v ČR?



Já bych jednoznačně preferoval nějakou formu povinného testování. Přístup, jaký byl zvolen

na Slovensku, by nám opět mohl být vzorem. Stát má mít v takové situaci právo zavést

v celospolečenském zájmu určitá omezení osobní svobody – a v tomto případě je to omezení

přece úplně minimální! Nynější situace vůbec jasně ukazuje, jak je důležitý silný a

akceschopný stát, a jak mylné jsou pravicové libertariánské koncepce „minimalistického“

státu. Jsem rád, že prakticky ve všech evropských státech vlády přistoupily k velkorysé

finanční podpoře lidí, kteří byli epidemickou situací kriticky ohroženi.



5. Diskusia sa na Slovensku viedla aj o spoľahlivosti antigénových testov, ktoré boli pri

projekte celoplošného testovania použité. Výsledkom je, že dodnes má veľa ľudí voči týmto testom nedôveru. Aký je Váš názor na prínos antigénových testov v manažmente

epidémie a sú podľa Vás vhodným testovacím nástrojom na masové testovanie

populácie?



Já jsem přesvědčen, že kvalitní antigenní testy jsou dokonce lepší než ty citlivější založené na

PCR. Uvádí se, že ty antigenní zachytí jen 70% případů ve srovnání s PCR. Je ale prakticky

jisté, že většina z těch rozdílových 30% připadá na vzorky, které už neobsahují aktivní virus,

ale jen jeho neinfekční pozůstatky, které u již vyléčených lidí mohou přetrvávat ještě 1-2

týdny a velmi citlivá detekční metoda PCR je stále ještě zachycuje. Takoví lidé už většinou

nepředstavují téměř žádné riziko šíření choroby a zůstávají v karanténě zbytečně.

Životopis prof. Hořejšího:

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Ho%C5%99ej%C5%A1%C3%AD