Testovanie na školách - povinné či nie?

Pilotné testovanie na školách nám možno ukázalo viac, ako sa zdá. Iba jeden príklad zo Spišského Hrhova alebo o nutnosti povinne testovať.

O pilotnom testovaní žiakov a zamestnancov škôl ako nutnej podmienke k ich otvoreniu bolo už napísaných viacero textov.

Osobne ma na pilote zaujali dve veci - pomerne vysoká účasť detí a ich rodičov na testoch, napriek rozsiahlej negatívnej kampani a tiež to, koľkí boli týmito testami zachytení ako pozitívni.

Mierim na obec Spišský Hrhov. Riaditeľ školy v tejto obci, ktorá je dlhodobo známa ako úspešný príklad zapájania miestnych Rómov do spoločenského života, vo vyjadrení pre Denník N uviedol, že sa testovania zúčastnilo viac ako 90% žiakov. Školský rok teda mohol pokračovať aj pre druhý stupeň ZŠ.

Počas testov zachytili dve pozitívne osoby - žiaka a školskú kuchárku.

Ako by sa asi ale vyvinula situácia, ak by daná pani kuchárka varila a servírovala deťom a zamestnancom školy 5 dní v týždni obedy? Aký výsledok by sa asi dostavil, ak by každý deň boli riziku nákazy vystavené stovky ľudí?

Apel, že testy majú byť dobrovoľné a nie povinné, je podľa mňa iba krasorečením.

Akou racionalitou totiž možno uprednostniť záujem pani kuchárky, aby nevydržala pár sekúnd s tyčinkou v nose, pred záujmom stoviek detí a personálu školy nebyť vystavení riziku nákazy?

Pani kuchárka samozrejme za nič nemôže, slúžila iba ako príklad z praxe a želám jej čo najskoršie prekonanie choroby:)