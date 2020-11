Panel expertov za účasti prof. Minu

Na youtube bola live prenášaná prednáška prof. Minu z Harvardskej univerzity o masovom testovaní, antigénových testoch a Slovensku.

Prof. Mina patrí medzi svetovú špičku epidemiológie. Pred časom som čítal článok, v ktorom vychválil slovenskú cestu masového testovania antigénovými testami, pričom tento nástroj odporučil použiť aj USA.

So záujmom som si preto pozrel jeho včerajšiu prednášku, spojenú s diskusiou so slovenskými vedcami. Záznam je tu.

Čo ma na debate najviac zaujalo?

1. Prof. Mina zdôraznil význam antigénových testov a ich masové využitie pri snahe o potlačenie pandémie ochorenia COVID-19. V slovenskom kontexte za významné považujem, že pozitívny výsledok antigénového testu spojil s infekčnosťou testovaného a rozdiel v záchyte medzi PCR a antigénovými testami nepovažoval z tohto dôvodu za veľmi významný faktor. O spoľahlivosti antigénového testovania prebehla a ešte stále prebieha na Slovensku debata. Mňa ale prof. Mina presvedčil, že antigénové testy zachytávajú tých, ktorí sú potenciálne najväčším rizikom pri šírení ochorenia COVID-19 (sú najviac infekční).

2. Prof. Mina poukázal na nízku cenu antigénových testov a nadhodil myšlienku, že vzhľadom na veľkosť Slovenska by sme si tieto testy mohli vyrábať pre vlastné potreby aj sami, čím by sa náklady ich masového použitia ešte znížili. Ak si dobre spomínam, ich výrobnú cenu (bez nákladov na distribúciu a marže obchodíkov) uviedol vo výške cca 1 euro.

3. Opakovými masovými antigénovými testami je podľa prof. Minu možné dostať pandémiu pod kontrolu. Na otázku o rozsahu ich užitia odpovedal, že by preferoval ich použitie v najviac postihnutých oblastiach a opakovane.

4. Zaujalo ma, že na rozdiel od debaty na Slovensku, prof. Mina neprikladá až taký význam trasovaniu blízkych kontaktov pozitívnych ľudí. Podľa zistení z praxe totiž toto trasovanie zvykne vystopovať tieto kontakty oneskorene, v čase keď už sú za najinfekčnejšou fázou ochorenia. Z toho vyplýva, že tieto kontakty do doby, kým sú vytrasované, dokážu nákazu ďalej rozšíriť. Preto prof. Mina preferuje masové testovanie.

5. Trochu ma mrzelo, že prof. Mina si dopredu nepozrel slovenské reálie a detaily slovenského masového testovania antigénovými testami. Vypuklé to bolo, keď jeden z účastníkov panelu položil prof. Minovi otázku, v ktorej bolo uvedené, že na Slovensku máme 20 tisícové denné prírastky pozitívnych ľudí. Prof. Mina svoju odpoveď odvíjal od takto položenej otázky, až musel do diskusie vstúpiť iný účastník panelu a opraviť údaj o počte nových denných pozitívnych na cca 2 tisíc.

Zaujímavým by bolo aj jeho hodnotenie slovenskej verzie masového testovania (ak by poznal detaily). Prof. Mina totiž preferoval vykonávanie opakovaných masových testov so zameraním na najviac postihnuté regióny. Na Slovensku sme vykonali dohromady 4 kolá testov, jedno celoplošné a tri so zameraním na najviac postihnuté regióny/obce. Bolo by takto vykonané testovanie v súlade s jeho predstavami?

Celkovo však treba poďakovať organizátorom debaty a odporučiť ju.